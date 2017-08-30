"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'Arakan' kınaması

30 Ağustos 2017, Çarşamba 10:17
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara ait evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, aralarında ağır topların da yer aldığı askeri gücün sivil halka yönelik rastgele kullanılması kınandı.

Açıklamada, "Bölgedeki köylerin ve evlerin çoğu, polis ve askerlerin desteklediği gruplar tarafından sistematik bir şekilde yıkıldı. Bunun sonucunda binlerce kişi bölgeden kaçtı." ifadesine yer verildi.

Bu olayların, Rohingya Müslümanlarının temel hakları ile Myanmar hükümetinin sivillerin korunması konusunda uluslararası yükümlülüklerinin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Müslüman azınlığa yönelik adalet ve vatandaşlık kriterlerinin uygulanmaması halinde bölgenin tamamının istikrarının tehlikeli duruma düşeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cuma gününden beri Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonlarda yaklaşık 850 Rohingya Müslümanı öldürüldü. Ölenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı ise bini geçti.

Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellese de son birkaç günde 20 binden fazla Rohingyalı Müslüman, Arakan’dan yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 60 bin Rohingyalı Müslüman, Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede hayata tutunmaya çalışıyor.

***

Okumak için tıklayınız:

İngiltere'den Arakan için acil toplantı çağrısı

"Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor"

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ''Arakan'' açıklaması

ERC Sözcüsünden dehşet veren açıklama: Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi

Arakan'daki katliamı durdurun

***

AA

Etiketler: arkan, iit
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Kurbanlıklara kötü davranana kesilecek ceza!

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'Arakan' kınaması

    ABD'nin Houston kentinde sokağa çıkma yasağı

    Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

    Nurdan rahatsız olan yarasalar

    10 Ekim'e kadar sönecek

    Maliyeti 30-40 milyar dolar

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur

    Prof. Dr. Cihangir İslam: Birbirimizin güvencesi olalım

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe

    Dış ticaret alarm veriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dine müdahaleden, dini kullanmaya
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Genel

    Kurban 2017 - Yeni Asya Vakfı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.