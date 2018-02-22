İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ''Doğu Guta'' çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suriye rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği saldırıları kınadı ve bölgeye yönelik "acımasız saldırıların acilen durdurulması" çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından sürdürülen ve çok sayıda can kaybına yol açan "acımasız saldırılar" kınandı. Açıklamada, yerleşim birimlerini de yıkıma uğratan söz konusu saldırıların acilen durdurulması, bölgeye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı. İİT, Cenevre-1 ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde krizin siyasi yollarla çözülmesinden yana olan Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kaldığını da yineledi. AA

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