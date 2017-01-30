İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ''Trump'' hakkında açıklama

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkeye yönelik vize kısıtlaması kararı için “Vize kısıtlaması ülkedeki aşırılıkları özendirecektir” açıklaması yaptı.

OIC üyesi 7 ülkeyi içeren karar için yapılan açıklamada bu kararın mültecilerin karşı karşıya kaldığı ciddi zorlukları daha da zorlaştıracağını söyledi.

Açıklamada: “Bu yasağın bir sonucu olarak savaştan ve zulümden kaçanların çoğu olumsuz ve haksız olarak etkilenecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD’nin aşırılık ve terörizmle mücadele ettiği bu dönemde alınan bu tür ayrımcı kararlar yalnızca radikal düşünceleri cesaretlendirmeye yarayacaktır ve aşırılıkları özendirecektir” denildi.

İİT'den 'Hocalı katliamı' için adalet çağrısı

İslam Konferansı Gençlik Forumu (İKGF) Başkanı Büyükelçi Elşad İskenderov, "Hocalı için Adalet" uluslararası iletişim kampanyasına İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamentolar Birliği üye ülkelerince destek verildiğini belirterek, konferansta alınan kararda, 54 ülkenin parlamentosuna, İİT Parlamentolar Birliği ve İKGF yoğun işbirliğiyle, katliamın tanınması için ciddi siyasi hukuki aktivitelerin yapılması çağrısının yer aldığı bildirdi.

İKGF İstanbul merkez ofisinden yapılan açıklamada, İİT Parlamentolar Birliğinin 12'nci konferansının, Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İİT Parlamentolar Birliği ve İKGF arasında işbirliği" hakkında kararın kabul edildiği konferansta, İKGF'nin Kültürlerarası Diyalogdan Sorumlu Genel Koordinatörü Leyla Aliyeva'nın inisiyatifiyle gerçekleştirilen, uluslararası mecrada Azerbaycan Türklerinin 1992 yılında yaşadığı mezalim hakkında sivil farkındalığı artırmayı hedefleyen "Hocalı için Adalet" uluslararası iletişim kampanyasının da ele alındığı aktarıldı.

"Hocalı için Adalet" uluslararası iletişim kampanyasına İİT Parlamentolar Birliği üye ülkelerince destek ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, Hocalı katliamının, 54 ülkenin parlamento temsilcileri tarafından, "soykırım ve insanlığa karşı suç" olarak kabul edildiği, soykırımı işleyen suçluların da cezalandırılması çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İKGF Başkanı Büyükelçi İskenderov'un da değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre İskenderov, alınan kararın, İİT Parlamentolar Birliğinin, "Hocalı için Adalet" uluslararası iletişim kampanyasına büyük önem verdiğini gösterdiğini ifade etti.

"Hocalı soykırımı, dünyanın vicdanında sızlayan bir yaradır"

İskenderov, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Hocalı katliamının 25. yıldönümü olan bu yılda kabul edilen kararda, 54 ülkenin parlamentosuna, İİT Parlamentolar Birliği ve İKGF yoğun işbirliğiyle, katliamın tanınması için ciddi siyasi hukuki aktivitelerin yapılması çağrısı bulunmaktadır. Aynı zamanda, belgenin kabulü göstermektedir ki, facianın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Hocalı soykırımı, dünyanın vicdanında sızlayan bir yara olarak kalmaktadır ve dünya kamuoyunda soykırım sorumlularına gerekli cezanın verilmesi yönünde ciddi bir kararlılık olduğunu göstermektedir. Dünya parlamentolarının dörtte birinden fazlasını temsil eden İİT Parlamentolar Birliğinin aldığı bu karar, dünya kamuoyuna sözde Ermeni soykırımını kabul ettirmeye çalışan Ermeni lobisine vurulmuş ağır bir darbedir.”