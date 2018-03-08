İslâm karşıtlığına hapis cezası

İngiltere’de İslâm karşıtı aşırı sağcı ‘Britain First’ adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen, nefret suçundan hapis cezası aldı.

İngiltere’nin güneydoğusundaki Folkestone Ceza Mahkemesinde dün görülen dâvâda, dinî inançlara yönelik tacizden Fransen’e 36 hafta, Golding’e de 18 hafta hapis cezası verildi. Dâvâya bakan Yargıç Justin Barron, ikilinin eylemlerinin, Müslümanlara ve İslâm’a karşı olan düşmanlıklarını ispatladığını ifade etti. İkili, geçen Mayısta, tecavüzden hüküm giyen bir grup Müslüman erkek hakkında bazı broşürler dağıtılmasıyla sosyal medya hesaplarında ırkçı görüntüler yayınlanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Mahkemede gösterilen bir görüntüde, Fransen’in bir dâvâlının evine giderek, kapısında ırkçı ifadelerle bağırdığı görülüyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, geçen Kasımda Twitter hesabından Fransen’in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. AA

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