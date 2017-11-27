"İslamofobi ödülleri''nin sahipleri açıklandı!

İslami İnsan Hakları Komisyonunun verdiği "İslamofobi ödüllerinin" sahipleri belli oldu. Uluslararası İslam karşıtları kategorisinde Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi ilk sırada yer aldı.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu İslami İnsan Hakları Komisyonu, İslam karşıtlığıyla mücadele kapsamında düzenlediği hicivsel etkinlikle bu yılki "İslamofobi ödüllerinin"sahiplerini açıkladı.

Komisyon, bu yıl birinci olarak İngiltere'nin en çok İslam karşıtı figürü olarak aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'u seçti. Robinson'un "birinciliği" elde ettiği kategoride TV sunucusu ve köşe yazarı Katie Hopkins, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, "Britanya İçin" adlı aşırı sağcı partinin kurucusu Anne Marie Waters ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulunuyordu.

Uluslararası İslam karşıtları kategorisinde de Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama karşı sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi birincilik elde etti. Suu Çi, bu kategoride ABD Başkanı Donald Trump'ı, Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marie Le Pen'i, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders'i geride bıraktı.

Komisyon, medya kategorisinde ise Fox News’i seçti. Fox News bu kategoride İngiliz Daily Mail ve The Sun gazetelerini geride bıraktı.

"İslamofobi" ödülleri İngiltere'de yükselen İslam karşıtlığına ve buna bağlı olarak işlenen nefret suçlarına dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Nefret suçları artıyor

Resmi istatistiklere göre, bu yıl Londra ve Manchester'da gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından İslam karşıtlığı ülke genelinde arttı.

Londra Belediyesinin verilerine göre 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 nefret suçu işlenirken, bu sayı, 3 Haziran'daki Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından 20'ye çıktı.

Ülkede son dönemdeki büyük çaplı saldırı, 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre İngiltere'de geçen yıl yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının alınmasının ardından nefret suçlarında yüzde 50 artış yaşandı.

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

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Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.