İslamofobi ve nefrete hayır

“Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk” adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen ve “İngiltere Sendikalar Konfederasyonu”, “Britanya Müslümanlar Birliği”, “Kemer sıkmaya karşı halkın meclisi”, “Siyahilerin Hayatı Değerlidir” ile “Savaşı Durdurun Koalisyonu” da dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi, İngiliz yayın kurumu BBC’nin yönetim binasının olduğu Portland Place önünde toplandı.

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