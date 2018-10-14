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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

İşlenen iğrenç bir suç daha

14 Ekim 2018, Pazar 10:49
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistinli kadının Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu şehit edilmesi, işgalci devletin gözetiminde işlenen ve cezasız kalmaması gereken iğrenç bir suç." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederken, Dışişleri Bakanlığı, Filistinliler için uluslararası koruma talep etti.

 

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, dün Yahudi yerleşimcilerin, taşla saldırısı sonucu şehit olan Filistinli kadının eşi ve babasıyla telefonda görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Abbas, "Bu, Yahudi yerleşimciler tarafından işgalci devletin gözetiminde işlenen ve cezasız kalmaması gereken iğrenç bir suç." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli kadının şehit olması olayının, İsrail'in işlediği suçlar hakkında hemen uluslararası cezai soruşturma başlatılmasını gerektirdiği belirtildi.

Bakanlık, suçlu ve katillerin yakalanarak yargılanması için bu suçu tüm ayrıntılarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (UCM) takip ettiklerini kaydederek, "Uluslararası toplumun, eğer hâlâ güvenilirliği kaldıysa, bir an önce halkımız için uluslararası koruma sağlaması ve uluslararası kararları uygulaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işlediği suçlara devam etmesinin, uluslararası toplumun, İsrail'in yargılanmasına ilişkin söylemlerini, somut ve ciddi eylemlere dönüştürme konusundaki acziyetini onayladığını aktardı.

Aşravi ayrıca İsrail'i işlediği ihlalleri durdurmaya zorlanması ve Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması için uluslararası toplumu, siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin dün seyir halindeki araca taşlı saldırısı sonucu araçta bulunan 45 yaşındaki Filistinli Aişe Muhammed Radi şehit olmuştu.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

AA

Etiketler: filistin, abbas, israil zulmü
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