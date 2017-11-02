İspanya Anayasa Mahkemesi: Katalan lider dönmezse yakalama kararı çıkarılır

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, yakalama emri çıkarılabileceğini duyurdu.

Belçika'nın 'sığınma çağrısı'nın ardından bu ülkeye giden Katalonya lideri Carles Puigdemont, ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde Avrupa genelinde yakalanma emri ile karşı karşıya kalacak. İspanya Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Puidemont'un dönmemesi halinde yakalama kararı çıkarılacağı, bunun da tüm Avrupa'da geçerli olacağı belirtildi.

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