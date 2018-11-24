"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İspanya Brexit'e vetoyu kaldırdı

24 Kasım 2018, Cumartesi 21:50
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cebelitarık'ın hukuki statüsüyle ilgili İspanya'nın taleplerinin karşılandığını belirterek, "Brexit'e vetoyu kaldırıyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cebelitarık'ın hukuki statüsüyle ilgili İspanya'nın taleplerinin karşılandığını belirterek, "Brexit'e vetoyu kaldırıyoruz." dedi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında, İspanya'nın taleplerinin Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından kabul edildiğini söyledi. Sanchez, varılan mutabakatla İspanya'nın Cebelitarık'ın geleceğini İngiltere ile müzakere etmesinin garanti edildiğini belirtti.

Sanchez, Brüksel'de yarın yapılacak Avrupa Konseyi olağanüstü toplantısında Brexit anlaşmasının imzalanacağını ve İspanya'nın "evet" diyeceğini kaydetti.

Öte yandan İspanya resmi haber ajansı EFE, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından İspanya Başbakanı Sanchez'e gönderilmiş bir mektubu yayımladı. Tusk ve Juncker'in söz konusu mektupta, Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınmasını garanti ettikleri belirtildi.

İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki açıdan netleştirilmemesi halinde Brexit anlaşmasını veto etme kararı almıştı.

Brexit anlaşmanın 184. maddesindeki "siyasi deklarasyon" ve "gelecekteki ilişkiler" ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğini savunan İspanyol hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koymuştu.

AB'de Cebelitarık'ın statüsü

Cebelitarık, AB'nin bir parçası olsa da özel statüsü ile özellikle ekonomik anlamda birçok avantaja sahip bulunuyor. İngiltere, 1973'te şimdiki AB olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı bir Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.

Brexit anlaşmasında tartışmalara neden olan 184. madde şu ifadeleri içeriyor:

"Birlik (AB) ve Birleşik Krallık, siyasi deklarasyonda belirtilen gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek anlaşmaları gecikmeksizin müzakere edebilmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu anlaşmaların geçiş dönemi sonunda mümkün olan en geniş ölçüde uygulamaya konmasını güvence altına almaya yönelik onay ve sonuçlandırılma süreçlerinin tamamlanmasını teminen karşılıklı hukuki düzenlemelerine saygı göstererek, iyi niyeti sergilemeye gayret edeceklerdir."

AA

Etiketler: İspanya
Okunma Sayısı: 61
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi?'

    Meslekî eğitim kilit önemde

    Myanmar’ı geri adıma zorlayın

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

    'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

    Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

    Şanlıurfa’da fuar heyecanı

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

    Selçuk: Amacımız, eğitimde niteliği yükseltmek

    Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

    İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

    PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için anıt yapıldı

    Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

    Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Genel

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Genel

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Nükseden AB kırılganlığı tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.