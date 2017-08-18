İspanya'da 3 gün yas ilan edildi; saldırı şüphelileri öldürüldü

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen terör saldırısının hazırlayıcıları oldukları ileri sürülen 5 kişi, sabaha karşı yapılan operasyonla öldürüldü.

Katalonya yerel polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Barcelona'da dün öğleden sonra yapılan ve 13 kişinin öldüğü terör saldırısının hazırlayıcıları oldukları ve benzer bir saldırı girişimine daha hazırlandıkları belirtilen 5 şüpheli, Katalonya bölgesindeki turist yerleşim yerlerinden Cambrils'de sabaha karşı çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Barcelona kentinin 200 kilometre kadar güneyindeki Tarragona kentinin Cambrils ilçesindeki Maritimo Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda Barcelona'dakine benzer bir şekilde araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Polis, araçla 5'i sivil 1'i polis toplam 6 kişiyi ezen teröristlerin güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonrasında öldürüldüklerini bildirdi. Polis kaynakları ayrıca, Katalonya bölgesinin güneyindeki Alcanar kentindeki bir evde iki gün önce meydana gelen patlamayla, terör saldırıları arasında bağlantı olduğuna ilişkin araştırma başlattığını açıkladı. 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı söz konusu patlamanın nedeni gaz kaçağı olarak açıklanmıştı.

3 günlük yas ilan edildi

Öte yandan, terör saldırılarıyla sarsılan İspanya'da hükümet, Barcelona kentinde meydana gelen ve en az 13 kişinin ölümüne 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından dolayı ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Barcelona'ya gelen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, basına yaptığı açıklamada, ülke olarak büyük acı duyduklarını belirterek, öldürülenlerin anısına ve terör saldırısının mağdurlarıyla dayanışma göstermek için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.