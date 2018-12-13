İspanya’da asgarî ücrete rekor artış

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, brüt asgari ücretin yüzde 22’lik artışla 900 avroya çıkarılacağını duyurdu.

Başbakan Sanchez, meclis genel kurulunda yapılan “muhalefetin soruları” oturumunda, asgarî ücrete 1977’den bu yana en büyük artışı yapacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu’nun 21 Aralık’ta Barselona kentinde toplanacağını belirten Sanchez, asgari ücretin brüt 900 avroya çıkarılmasını öngören kararı burada alacaklarını bildirdi. Sanchez, “Zengin bir ülke fakir işçilere sahip olamaz.” dedi. AA

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