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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İspanya'da kayıplar aranıyor

10 Ekim 2018, Çarşamba 18:37
İspanya'nın Mayorka adasında şiddetli yağışın sebep olduğu selde 8 kişi öldü, kayıpları arama çalışmalarının sürüyor.

İspanya'nın Mayorka adası kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil, sel nedeniyle ölenlerin sayısını 8 olarak açıklarken, biri hariç hepsinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. 

Selden en çok etkilenen kasaba olan Sant Llorenc'in Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi

Sel suları araçları sürükledi

Görüntülerde, gece saatlerindeki selde arabaların sürüklendiği, meydanların ve bazı evlerin alt katlarının sular altında kaldığı görüldü.

Selin etkisini kaybettiği sabah saatlerinde ise sürüklenen arabaların yol ve köprü kenarları ile açık alanlarda biriktiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 görevli, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

Nadal tesisini açtı

Yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

Mayorkalı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adadaki spor tesisi ve tenis akademisini tahliye edilenlerin kullanımına açtığını duyurdu.

Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklandı, parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyası yaptı.

AA

Etiketler: ispanya, sel
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