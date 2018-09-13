İspanya'dan Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba satışı

İspanya, daha önce 'sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle' Suudi Arabistan'a satışını askıya aldığı 400 hassas lazer güdümlü bombanın dağıtımının yapılacağını açıkladı.

Anlaşmanın bir önceki hükümet döneminde yapıldığını belirten İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel, söz konusu anlaşmada bir değişiklik olmayacağını söyledi.

İspanya bombaların Yemen'de sivillere karşı kullanılabileceği gerekçesiyle satışın durdurulmasının gündemde olduğunu açıklamıştı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bombalar için ödenen 9,2 milyon Euro'nun iade edileceği ve böylece Ocak 2015'te İspanya ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın geçersiz kalacağı belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Ağustos ayında Yemen'in kuzeyindeki Saada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İspanya geçen yıl 270 milyon Euro'luk satış yaptı

Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, 28 Ağustos'ta açıkladığı raporunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon Euro değerinde silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon Euro'yu buldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de çocukların ölümüne neden olan otobüs saldırısının ardından Suudi Arabistan'a yapılan tüm silah satışlarına son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Örgüt ayrıca, saldırıyı açık bir savaş suçu olarak nitelemiş ve Suudi Arabistan'a silah tedarik eden ülkeleri de "savaş suçlarında suç ortaklığı" yapmakla itham etmişti.

Yemen'de son durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de İran destekli Şii Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husi milisler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Batı destekli Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki Yemen hükümetine destek veriyor.

Bağımsız kaynakların raporlarına göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Arap Koalisyonu'nun 2015'in mart ayından bu yana Yemen'de sürdürdüğü operasyonlar sırasında şu ana kadar 16 binin üzerinde hava saldırısı gerçekleşti.

Aralarında sivil yerleşim birimlerinin de bulunduğu bu saldırılar sırasında yapılan 'hataların' üçte birinin dahi incelenmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Yemen'deki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldü, 10 binden fazla sivil de yaralandı.