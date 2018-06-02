İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez göreve başlıyor

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, Kral VI. Felipe'nin huzurunda yemin ettikten sonra görevine resmen başlayacak.

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, Kral VI. Felipe'nin huzurunda yemin ettikten sonra görevine resmen başlayacak. Sanchez bayrağı, perşembe günkü güven oylamasını kaybeden Mariano Rajoy'dan devralıyor. Rajoy hükümetine karşı gensoruyu Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) meclise sunmuştu. İspanya yasalarına göre, hükümetin düşmesi durumda yönetim önerge sahibi partiye geçiyor. 46 yaşındaki Sanchez bu yolla başbakanlığı devralan ilk siyasetçi oldu. İktidarda kalabilmek için Sanchez'in eli bir hayli zayıf. Zira, Sosyalist İşçi Partisi'nin sözünü geçirebilmek için dışarıdan desteğe ihtiyacı olacak. 350 sandalyeden sadece 84'üne sahip olan PSOE'nin ne kadar yönetime kalacağı merak ediliyor. Yeni hükümeti bekleyen zorlukların en başında yüksek işsizlik oranıyla Katalonya krizi yer alıyor. Euronews Türkçe

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