İspanya ve İngiltere arasında Cebelitarık tartışması

​İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Cebelitarık sorunuyla ilgili bir İngiliz parlamenterin yaptığı "savaş" benzetmesine atfen, "Birleşik Krallık'ta bazıları sinirlerine hakim olamıyor ama bunun için hiçbir gerekçe yok." dedi.

Madrid'de düzenlenen bir foruma katılan Dastis, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin önemli isimlerinden, eski İçişleri Bakanı parlamenter Lord Michael Howard'ın, "Birleşik Krallık, eğer gerekirse Cebelitarık'ı savunmak için savaşa gidecektir." açıklamasını değerlendirdi.

Cebelitarık'ı Falkland Adaları ile ilişkilendirmenin "konuyu biraz saptırmak" olduğunu öne süren Dastis, "Geleneksel olarak soğukkanlı bir tavır içinde olan Birleşik Krallık'ın Cebelitarık ile ilgili sözlerinin tonundan biraz şaşkınlık duyduğumuzu söylemeliyim. Brexit'in bir Avrupa meselesi olduğu açıktır ve Cebelitarık da bu meselenin manifestosundan fazla bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Dastis ayrıca Birleşik Krallık ile İskoçya'nın da Avrupa Birliği'nden (AB) çıkacağını vurgulayarak, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmek isteyen İskoçya ile İspanya'nın Katalonya bölgesindeki durumun "hiçbir şekilde benzerlik taşımadığını" savundu.

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713 yılında imzalanan Utrecht antlaşmasıyla İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. Cebelitarık 1967 ve 2002'de yapılan referamdumlarda da büyük bir çoğunlukla İngiltere'ye bağlı olmaya devam etme kararı almıştı. Ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın, bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından açıklanan ve 29 Nisan'da gerçekleşecek zirvede üye ülkelerin onaylaması beklenen AB'nin Brexit yol haritası taslağında, Cebelitarık'ın geleceğinin sadece İspanya ve Birleşik Krallık arasındaki bir anlaşmayla belirlenebileceğine vurgu yapılmış ve bu İspanya'da "bir başarı" olarak yorumlanmıştı.