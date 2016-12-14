İspanyol AYM'nden Katalonya'da referanduma engel

​İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminde, son yıllarda gündeme getirilen bağımsızlık yanlısı girişimler bir kez daha Anayasa Mahkemesi engeline takıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 6 Ekim'de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen, 2017 yılında bağımsızlık referandumu yapılmasını öngören planı durdurdu. İspanya hükümeti adına hukuki başvuruları yapan Devlet Avukatlığı kurumunun, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını öngören yol haritasının belirlendiği söz konusu önergeye karşı 14 Ekim'de yaptığı itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anayasa Mahkemesinin bu itirazı kabul etmesiyle birlikte, Katalonya'nın bağımsızlık referandumu da getirilen geçici tedbirle otomatik olarak durdurulmuş oldu.

Mahkeme ayrıca Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve Katalonya Özerk Yönetimi Meclis Başkanı Carme Forcadell'i, mahkemenin durdurma kararına itaat etmeyerek, bağımsızlık planıyla ilgili atılabilecek herhangi bir siyasi adımı önlemeleri için uyardı.

Bu arada Katalonya Özerk Yönetimi hükümetine dışarıdan destek veren ve referandum yapılmasını şart koşan radikal sol görüşlü ve ayrılıkçı Halk Birliği Koalisyonu (CUP) partisi ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, Anayasa Mahkemesinin tedbir kararına rağmen referandumun yapılacağını savundu.