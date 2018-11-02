Ispartalılardan Fransa’ya cami

Fransa’nın Lyon eyaletine bağlı Annecy şehrinin kasabası Rumilly’de yaşayan Türklerin kurduğu Rumilly Derneği, belediyeden tahsis edilen yerde kültür merkezi ve Yavuz Sultan Camii’ni inşa etti.

Fransa’nın Lyon eyaletine bağlı Annecy şehrinin kasabası Rumilly’de 6 yıllık zorlu mücadele başarı ile sonuçlandı. Kasabada yaşayan Türk nüfusu temsil eden Hüyüklülülerin kurduğu Rumilly Derneği, belediyeden tahsis edilen yerde kültür merkezi ve cami inşa etti. Türkiye’den gelen bağışlarla 2.5 milyon avroya maledilen cami ve kültür merkezi törenle açıldı.

Cami ve kültür merkezi açılış töreni için Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, eski Bakanlardan Erkan Mumcu, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ile Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız Fransa’ya geldi. Çok sayıda dâvetlinin hazır bulunduğu açılış töreninde Türk ve Fransız kültürünün entegrasyonu ile gençlerin örf, adet ve gelenekleri ile dinlerini unutmamaları için yapılan eserin önemine dikkat çekildi.

Haber32.com.tr sitesinin haberine göre Rumilly Derneği Başkanı Tefik Akbulut, açış konuşmasında yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Akbulut, şöyle devam etti: “Büyüklerimiz 1970’li yıllarda Rumelly’e yerleşmişler. Zor şartlarda çalışmışlar. O yıllarda buluşmak için mekânları yokmuş. 1985 yılında ‘Rumilly Türk Derneği’ni kurma vazifesini üstlenmişler. 1996’da dernek yönetiminin baskısı ile mevcut bina bizlere tahsis edildi. 2014 yılında yeni bir oluşuma imza atılmıştır. Halen görevde olan belediye başkanının desteğiyle burayı satın alarak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirdik. Bugün sunduğumuz hizmetler arasında ibadethane, kütüphane, dershane, konferans salonu, yönetim merkezi, çay ocağı mevcuttur. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.”

Camiler büyük bir insanlık ve hoşgörü evi

Rumilly Derneği Başkan Vekili, Proje Sorumlusu Ahmet Selam da şöyle konuştu: “Camiler bizim huzur bulduğumuz, üzüntü ve sevinçlerimizi paylaştığımız kutsal mekânlardır. Camiler, insan ve vatan sevgisiyle güzel ahlâkı öğrendiğimiz yerlerdir. İçinde yaşadığımız toplumla bütünleşmemiz, entegre olmamız, bu toplumun sevinçleriyle-sevinç, üzüntüleriyle-üzüntü duymamız gerektiğini öğrendik.”

İster inanın, ister inanmayın herkes Hürdür

Rumilly Belediye Başkanı PierraBechet de kasabada yaşayan Türk halkının mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Deri fabrikasının müdürü o zamanlar işçi eksik kaldığında Türk halkını dâvet etmiştir. Türkiye’den usta getirmiştir. Türk işçiliği burada çok beğenildiği için Türk nüfusu arttı. Bu topluluğun Rumilly halkı içine kaynaşması çok iyi karşılandı. Rumilly’de yabancı bir kısım değilsiniz, gerçek oturanları ve sakinlerisiniz. Biz sizi karşıda görmüyoruz, beraberiz. Herkes istediği din ve kültürü pratik etmekte serbesttir. İster inanın, ister inanmayan bu herkesin özgür iradesidir. Derneğimizin yeni binasının açılışına katılmaktan onur ve gurur duyarım.”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK