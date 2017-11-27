İsrail 138 aileyi daha evsiz bırakacak

İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi Filistinlilere ait 138 daireyi yıkma kararı aldı.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Kudüs’ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesinde 138 daire ve bir mescitten oluşan 6 binayı “ruhsatsız olduğu ve caddeyi böldüğü” iddiasıyla yıkmaya hazırlanıyor. Filistinli aileler, Kudüs Belediyesi’nin geçen eylül ayında aldığı yıkım kararına yaptıkları itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için son çare olarak uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden destek bekliyor.

Amaç Filistin varlığını bitirmek

Öte yandan Kudüs’ün kuzey mahallelerinden sorumlu halk komitesinin başkanı olan Münir Zuğayyir de İsrail’in “yol açma” bahanesiyle söz konusu binaları yıkmaya çalıştığını söyledi. Zuğayyir, “İsrail belediyesi, ‘yol açma’ bahanesiyle Filistinli 138 aileyi zorla yerinden etmeye çalışıyor. Aileler her an evlerinin yıkılacağı endişesiyle, korku ve panik içinde yaşıyor.” dedi. Yıkım kararının “siyasi” olduğunu vurgulayan Zuğayyir, asıl amacın Kudüs’teki Filistin ve Müslüman varlığını azaltarak kenti Yahudileştirme çabası olduğunu dile getirdi.