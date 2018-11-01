İsrail ablukasındaki Gazze'de 'olağanüstü durum' tatbikatı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de bazı devlet kurumlarının "krize ve olağanüstü durumlara hazır hale getirilmesi" amacıyla eğitim tatbikatı düzenlendi.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Mahmud el-Ferra, yaptığı açıklamada, tatbikata içişleri, eğitim ve öğretim, sağlık ve sosyal işler bakanlıklarının katıldığını söyledi.

Tatbikat ile bakanlıkların, İsrail'in askeri saldırısı gibi olağanüstü hallerde hazırlık durumunu öğrenmeyi hedeflediklerini belirten Ferra, tatbikatın birkaç sektörü kapsadığını ve Gazze'nin kuzeyindeki bir okulda sığınma merkezi açılması gibi farklı senaryolar oluşturulduğunu ifade etti.

Ferra, sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme, ilk yardım ekiplerinin de yaralılara müdahale konusundaki hazırlıklarını değerlendirmek için bir aracın patlatıldığını, ayrıca Gazze'nin kuzeyinde bir hastanenin boşaltılarak hastaların başka bir hastaneye taşınması tatbikatı düzenlendiğini kaydetti.

Polis köpekleriyle araçların içinde ve halka açık yerlerde patlayıcı araması da yapılan tatbikat nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki caddelerde yoğun hareketlilik yaşandı.