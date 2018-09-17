İsrail, Aksa’yı bölmek istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’ta gerçekleşen Filistin Kurtuluş Örgütü’nün İcra Komitesi Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “İsrail’in Mescid’i Aksa meselesinde planları var. Bütün göstergeler, İsrail’in Mescid-i Aksa’da Yahudilere de Müslümanlar gibi ibadet etme izni verebileceğini gösteriyor. Burada uygulanmak istenen Hz. İbrahim Camii tecrübesinin tekrarıdır” dedi.

Aksa’nın mekansal bölünmesi Müslümanlar ve Yahudilerin ziyaret yerlerinin ayrılmasını, zamansal bölünme ise mescidin belirli saatlerde Yahudilere belirli saatlerde Müslümanlara ayrılmasını öngörüyor. Abbas ayrıca, İsrail’in uzun dönemdir Mescid’i Aksa’ya baskınlarını artırdığına dikkat çekerek, “Ürdün ile beraber ortak bir konum belirlemek için görüşmeler yapıyoruz. Ürdün ile bu konuyu, Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürebiliriz” ifadelerini kullandı. AA

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