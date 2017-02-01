İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, haklarında yakalama kararı olan 5'i Hamas üyesi 12 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu Filistinlilerin Akabe, Beyt Furik, Naleyn, Azzun, Selvad, Beyt Ummer ve İzna köylerine düzenlenen baskınlarda yakalandığı ifade edilirken, gözaltı gerekçeleriyle ilgili bilgi verilmedi. İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor. Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.