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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail askerleri 84 gazeteciyi yaraladı

04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:12
İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 84 Filistinli gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 84 Filistinli gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 ayı aşkın süredir devam eden eylemlere İsrail askerlerinin müdahaleleri nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 44 gazetecinin gerçek mermi ve mermi parçalarıyla yaralandığı belirtildi.

İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan bir gazetecinin bacağının kesildiği aktarılan açıklamada, 40 gazetecinin de göz yaşartıcı gaz bombasıyla doğrudan hedef alınarak yaralandığı, vücutlarında yanık ve kırıkların oluştuğu kaydedildi.

Atılan gaz bombasından 110 gazeteci etkilendi

Eylemler sırasında İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenenler arasında da çok sayıda gazeteci yer aldı.

Atılan gaz bombası nedeniyle 27'si kadın 110 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği, hastaneye kaldırılanların olduğu ifade edilen açıklamada, 6 basın aracının da gaz bombasıyla hedef alındığı, araçlardaki ekipmanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

"Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Bu ihlaller ayrıca, gazetecilerin barışçıl gösterileri takip görevlerini yerine getirmelerini engelliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kurumların ve insan hakları kuruluşlarının İsrail'in ihlalleri karşısındaki sessizliği de kınandı.

Gazetecileri Destekleme Komitesi'nde, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Lübnan ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinden gazeteci ve yazarlar yer alıyor.

 

AA

Etiketler: İsrail, gazete, gazeteci, asker
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