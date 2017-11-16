İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilere terör eylemlerine karışma suçlaması yöneltildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 30 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

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