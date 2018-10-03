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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:30
İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahalesinde Filistinli bir çocuk şehit oldu.

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahalesinde Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında kullandığı gerçek merminin başına isabet etmesi sonucu Filistinli çocuk Ahmed Semir Ebu Habl'in (15) şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin de gazdan etkilendiği dile getirildi.

Onlarca Filistinli, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 190'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail, işgâl
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