"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

22 Ekim 2018, Pazartesi 11:51
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Atababalar (Machpelah) Mağarası (Harem-i İbrahim Camisi) yakınlarında bıçaklı saldırıda bulunarak bir askeri yaralayan saldırgan etrafta bulunan askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi." denildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil kentinde içinde Harem-i İbrahim Camisi'nin de bulunduğu Eski Şehir bölgesinde İsrail askerleri "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail askerlerinin olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik kordonu altına aldığı aktarıldı. Filistin makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

AA

Etiketler: İsrail, Filistin, genç, şehit, zulüm
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaşıkçı olayında tanık ifadeleri ortaya çıktı

    Rusya, nükleer anlaşma konusunda ABD'den açıklama bekliyor

    ABD'li Yahudiler, Trump'ın Filistin politikalarına onay vermiyor

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

    İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

    Ankara'ya yeni Adalet Sarayı yapılacak

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a emekli maaşı tepkisi

    Türk üniversiteleri eğitim sıralamasında kaçıncı sırada?

    ABD'li senatör: Suudi Arabistan'a silah satışı durdurulmalı

    Suudi yönetiminden Kaşıkçı'nın ailesine taziye

    Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor

    Darfur'un Şairi

    Yurt geneline Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

    'Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum'

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Prens Selman'ın haberi yoktu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fatih Erdin'den gümüş madalya

    Almanya’da büyük ilgi gören etkinlik: Kur'an'ın mesajı kardeşliği arttırır

    Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    14. asrın müceddidi kim?
    Cevher İLHAN

    Gerçekten ne oldu?
    Genel

    “İade-i itibar” raporu olumsuz tavrı kırdı
    Risale-i Nur'dan

    Şükür nimeti, şikâyet musîbeti ziyadeleştirir
    Genel

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hazret-i Cibril’in Dıhye sûretine girmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yazı dizilerimiz
    Genel

    Darfur'un Şairi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.