İsrail askerleri Filistinli köylülerin topraklarını gasp ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar köyünde, tarım arazilerine gidişi Yahudi yerleşimcilerin faaliyetleri sebebiyle engellenen bölge sakinleriyle İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ras Karkar köyünde Yahudi yerleşimcilerin faaliyetlerine karşı çıkan Filistinlilere saldırdı. Ras Karkar Köy Meclisi Başkanı Rabi Ebu Fahide, İsrail ordusunun köy halkından onlarca kişinin tarlalarına gitmesine engel olduğunu, söz konusu tarlalarda Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru yerleşim bölgesi kurmak amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi. Topraklarının işgal edilmesine karşı çıkan Ras Karkar köyü sakinleriyle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığını aktaran Ebu Fahide, askerlerin köy sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdığını ifade etti. Ebu Fahide, İsrail'in gaz bombasından etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve tedavilerinin olay yerinde yapıldığını belirtti. Köy Meclisi Başkanı Ebu Fahide, İsrail askerlerinin köyün girişini kapattığını sözlerine ekledi. AA

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