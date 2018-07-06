İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 22 yaşındaki Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime'nin şehit olduğunu belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin doğu sınırını geçmeye çalışan Filistinli gençlere, ağır silahlarla ateş açıldığı ve tek top atışı yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze tarafından sızmayı engellediği ifade edildi. Ebu Halime'nin ölmesiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 137'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 146 Filistinlinin yaralandığını, yaralananlardan 24'ünün gerçek mermiyle vurulduğunu açıklamıştı. AA

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