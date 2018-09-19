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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail askerleri Gazze sınırında provokasyona devam ediyor

19 Eylül 2018, Çarşamba 19:30
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Deyr el-Belh kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinlilere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, müdahale sonucu ikisi ayağından, biri göğsünden 3 Filistinli yaralandı.

Göğsünden yaralanan Filistinliye tahrip uçlu mermi parçalarının isabet ettiği belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail, zulüm
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