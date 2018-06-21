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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail askerleri gözaltındaki Filistilinin evini yıktı

21 Haziran 2018, Perşembe 12:45
İsrail askerleri, Batı Şeria'da gözaltında aldıkları bir Filistinlinin ailesinin evine düzenlediği baskında, evin iç ve dış duvarlarını yıktı.

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltındaki bir Filistinlinin ailesine ait apartman dairesine baskın düzenleyerek, yapının iç ve dış duvarlarını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gözaltında tutulan Ala Kubha (26) isimli Filistinlinin Cenin'in güneybatısındaki Bartaa beldesinde yer alan dairesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Kubha'nın ailesine ait dairenin iç ve dış duvarlarını yıktı.

İsrail ordusu, haziran ayının başlarında Kubha'nın ailesine, evlerinin yıkılacağına ilişkin uyarı yazısı göndermişti.

Kubha, geçen Mart ayında Cenin'in Yabed beldesinde yer alan askeri kontrol noktasındaki askerlerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

 

AA

Etiketler: Filisitin, İsrail, zülum, Batı Şeria
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