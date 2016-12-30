İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinliyi gözaltına aldı

​İsrail askerlerinin, Kudüs'te 2 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesine baskın düzenleyerek beldenin güney girişini kapattı. Tanıklar, askerlerin bölgede ikamet eden Filistinli gençler Mehran Muhammed Sabih ile Ahmed Ziyad Kenan'ı gözaltına aldığını belirtti. Gözaltılar sırasında Filistinli gençlerin İsrail askerlerine taş attığı, askerlerin de Filistinli gruba plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. AA

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