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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İsrail askerleri Ramazan ayında 3 Filistinliyi öldürdü

16 Haziran 2017, Cuma 22:17
Kudüs'te yaşanan olaylarda İsrail askerlerine saldırı girişimde bulunduğu öne sürülen 3 Filistinli genç öldürüldü.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam kapısında iki Filistinli genç İsrail askerlerine saldırı girişimde bulundu. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gençlerden birisi olay yerinde ölüken, diğer gencin akıbeti hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Sultan Süleyman Caddesinde ise İsrail askerlerine silah ve bıçakla saldırıda bulunduğu öne sürülen iki Filistinli İsrail askerlerince vurularak öldü.

Bu arada saldırılarda bir İsrail askerinin de yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç İsrail askerlerine saldırıda bulundukları iddiasıyla İsrail askerlerince öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

AA

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  • HÜSEYİN İLHAN

    17.06.2017 12:09:32

    Ülkemizde olanlarla FİLİSTİN de olanlar nüans farkıyla aynı .Eee YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ ALMAK MARİFET İSTER.

Risale-i Nur Külliyatı

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