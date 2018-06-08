İsrail askerleri yamyam gibi

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, İsrail askerlerinin İzzettin et-Tamimi’yi infazının, ‘yamyamlığın’ hüküm sürdüğü çağları hatırlattığını belirtti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, İsrail askerlerinin İzzettin et-Tamimi’yi infazının, ‘yamyamlığın’ hüküm sürdüğü çağları hatırlattığını belirtti. Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da 21 yaşındaki Tamimi’nin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesine işaret ederek, bu durumun, “İşgal güçlerinin, kan dökmede ve sivil halkı öldürmede sahip olduğu uzun tecrübeyi” yansıttığını aktardı. Açıklamada, “İsrail askerlerinin, Tamimi’yi infazı, yamyamlığın hüküm sürdüğü çağları hatırlatıyor.” diyen Mahmud, “İnsan fıtratına göre, bu suça tanıklık eden herkesin vicdanının, onu diğer insana yardıma sevk edeceği varsayılır.” ifadesini kullandı. Öceki gün sabah, Ramallah’a bağlı Nebi Salih beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Tamimi ağır yaralanmış, daha sonra şehit olmuştu.

İngiltere: Büyük kaygı duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin İsrail ordusunun Filistinli siviller üzerine ateş açmasından ve Gazze’de kötüleşen durumdan büyük kaygı duyduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Londra’da yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Johnson, “Son haftalarda 120’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve Gazze’de kötüleşen durumdan büyük kaygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Johnson, hem Gazze halkının hem de İsrail halkının güven ve barış içinde, sürekli bir güvenlik endişesi duymadan yaşamaya hakkı olduğunu vurguladı.