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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail askerleri yine onlarca Filistinliyi yaraladı

27 Eylül 2018, Perşembe 10:00
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek ve plastik mermilerle yaptığı saldırıda yaralanan 20 kişiden ikisinin gazeteci olduğu belirtildi.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Yusuf makamı"nda ayin için toplanan Yahudi yerleşimcileri korumak amacıyla gelen İsrail askerleri çevredeki onlarca Filistinliyi yaraladı.

Filistin sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı saldırıda yaralanan 20 Filistinli, kentteki Rifidya hastanesinde tedavi altına alındı. Gerçek ve plastik mermilerle yaralanan bu kişilerden ikisinin gazeteci olduğu aktarıldı.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenenler ayakta tedavi edildi

Ayrıca, İsrail askerlerinin kalabalığa karşı kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistin vatandaşının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olaylar ayin yapmak için "Yusuf makamı"nda bulunan Yahudi yerleşimcileri himaye gerekçesiyle bölgeye İsrail askerlerinin gelmesiyle başladı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin olduğuna inanıyor. Buna karşın birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü, batı şeria
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