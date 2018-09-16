İsrail askerlerinden Gazze'deki gösterilere sert müdahale

İsrail askerleri, Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale etti. Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail sınırında toplanan bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombası ile müdahale etti. Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı. Gösteride herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. AA

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