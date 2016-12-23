İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç öldü

​Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde ekim ayındaki bir çatışma esnasında İsrail askerlerince başından vurularak yaralanan 16 yaşındaki Faris el-Bayid isimli genç, tedavi gördüğü Filistin Sağlık Merkezi'nde öldü." ifadesine yer verildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. AA

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