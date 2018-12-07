İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam resim çizmekten vazgeçmiyor

İsrail askerlerinin birkaç ay arayla iki kez yaraladığı 13 yaşındaki Mecd el-Medhun, yaralı yatağında kara kalem portre çalışmalarına devam ediyor.

Gazzeli pek çok çocuk gibi İsrail şiddetiyle erken yaşta tanışan 13 yaşındaki Mecd el-Medhun yaralı yatağında kara kalem portre çizimlerine devam ediyor. Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşleri’ne katıldığı sırada ilk olarak Temmuz ayında ayağından yaralanan Mecd, geçen Cuma günü de İsrail askerlerinin hedefi oldu. Plastik mermiyle başından vurulan küçük ressam şimdi yatağında elinden bırakmadığı kara kalemiyle Filistin direnişinin sembol isimlerini resmediyor.

“400’den fazla resmim var”

Geçen Cuma günü yaralanmadan önce Filistin’in lideri Yasir Arafat’ın portresini çizmeye başlayan Mecd, şimdi yatağında yarım kalan bu portreyi tamamlamaya çalışıyor. Birkaç ay arayla maruz kaldığı İsrail şiddeti dolayısıyla küçük bedeni zayıf düşen Mecd, Arafat’ın portresini de en kısa sürede koleksiyonuna eklemeyi hedefliyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı Gazze’deki Şati Mülteci Kampı’nda yaralı yatağında konuşan Filistinli küçük ressam, “Resim çizmek benim için çok önemli. 5 yaşımdan beri resim çiziyorum, 400’den fazla resmim var” dedi.

“Dünya başkentlerinde sergiler açmak istiyorum”

Resim çizmeyi çok sevdiğini anlatan Mecd, “İleride ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum. Arap ülkeleri ve dünya başkentlerinde sergiler açmak istiyorum” dedi. Mecd, resim konusunda profesyonel bir eğitim almadığını, kendi imkânlarıyla içinden geldiği gibi resim çizdiğini ifade etti. Gazzeli küçük ressam bir portrenin detaylarıyla birlikte ortalama 7 saatini aldığını, ancak okul derslerini etkilememesi için birkaç güne yayarak çalıştığını anlattı.