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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İsrail, barışı zehirliyor

02 Nisan 2017, Pazar
Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararına tepki gösterdi. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in, iki devletli çözüm sürecini zehirlediğini söyledi.

Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararına tepki gösterdi. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararını kınayarak, halihazırdaki İsrail hükümetinin bölgede kalıcı ve adil bir barışa ortak olma konusundaki isteksizliğini her gün ortaya koyduğunu ifade etti.

Sputnik’in haberine göre, İsrail hükümetinin, Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen radikal grupların esiri olduğunu, Başbakan Netanyahu’nun bu grupların gündemini tam olarak benimsediğini belirten Ebu Gayt, Netanyahu’nun bağımsız devletlerini kurma konusunda Filistinlilerin hakkını tanımayan bu grupları memnun etmek dışında bir tasası olmadığını vurguladı. Ebu Gayt, bu grupların yerleşim birimleri inşasını yoğunlaştırarak gelecekte iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ufkunu zayıflatmaya çalıştığına değinerek, “Netanyahu iki devletli çözüm temelinde siyasi bir sürecin başlatılmasını önlemek için ortamı zehirlemeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in işgâl altındaki Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının kendilerini hayâl kırıklığına uğrattığını belirtti.

Guterres, İsrail’in “barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı bütün eylemlerini” kınadı. Antonio Guterres, yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olup barışa engel teşkil ettiğini hatırlattı. AFP’ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise eski yerleşimleri barış için engel olarak görmeseler de, ‘daha fazla yerleşimin sınırsızca kurulmasının barış konusunda ilerlemeye yardımcı olmadığını’ belirtti.

İsrail'e tepkiler devam ediyor! 

Dünyanın bütün tepkilerine rağmen İsrail'den küstahça açıklama!

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Etiketler: filistin, israil
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