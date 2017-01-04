İsrail Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerem, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinde 25 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'unun Hamas'a mensup olduğu iddia edilen açıklamada ayrıca Cenin'de 3 av tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor. Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

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