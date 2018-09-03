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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail Batı Şeria'da yıkıma devam ediyor

03 Eylül 2018, Pazartesi 13:26
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 6 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Beytüllahim'e bağlı El-Valca beldesinde Filistinlilere ait 3 ev İsrail güçleri tarafından yıkılırken Hanan er-Razzam adlı Filistinli kadın ise evini yıkmaya zorlandı.

İsrail makamlarının Filistinli kadına "El-Valca'daki evini yıkması gerektiği aksi takdirde askerler tarafından gerçekleştirilecek yıkımın tüm masraflarının kendisinden tahsil edileceği" yönünde daha önce bir tebligat gönderdiği öğrenildi.

Yıkılan evlerden birinin sahibi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli,  "İsrail askerlerinin, yıllar önce yaptığı evini İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nden ruhsat almadığı gerekçesiyle yıktığını" söyledi.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale: 6 yaralı

Öte yandan yıkımı durdurmak ve İsrail güçlerinin beldeden çıkmasını sağlamak isteyen Filistinlilere askerler göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı El-Valca beldesine düzenlediği baskın sırasında plastik mermiyle yaralanan 6 Filistinli ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 7 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu" ifade edildi.

 

AA

Etiketler: Filistin, Batı Şeria, İsrail, ev, yıkım
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