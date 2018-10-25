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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail Batı Şeria’yı yutuyor

25 Ekim 2018, Perşembe 18:21
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularını görüşen üçüncü komitesine yıllık raporunu sunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze’de her geçen gün kötüye giden insani duruma dikkati çeken Lynk, bölgede yaşayan Filistinlilerin günde 5 saatten fazla elektriğe erişiminin olmadığını ifade etti.

“İçme suyuna atık su karışıyor”

Gazze’deki içme suyunun yüzde 97’sine ise deniz suyu ve atık su karıştığını vurgulayan Lynk, 30 Mart’tan bu yana Gazze’de düzenlenen gösterilerde ise 200’den fazla Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü dile getirdi. Lynk, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştirdi.

Michael Lynk, yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve işgal altındaki topraklarındaki yerleşim birimlerinin “savaş suçu” teşkil ettiğini belirtti.

İsrail’in 50 yıl boyunca Batı Şeria’da ayak izlerini artırarak varlığını sağlamlaştırdığına işaret eden Lynk, “İşgalci gücün Batı Şeria’nın tamamında hak etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz” dedi.

Etiketler: filistin, batı şeria
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