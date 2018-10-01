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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail ''çocuk haklarını çiğneyen devlet'' olarak tanınsın çağrısı

01 Ekim 2018, Pazartesi 17:10
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, "İsrail'in BM Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil, diğer birçok anlaşmada olduğu gibi, 4'üncü Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini açık şekilde ihlal ettiğini gösteren deliller var." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yıllık yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna İsrail’in, "çocuk haklarını çiğneyen devlet" olarak tanınmasını istedi.

Ureykat, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği "Filistinli çocukların İsrail tarafından hedef alınması" konusunu ele alan mektubunda, Filistinli çocukları öldürmesi ve keskin nişancılar tarafından doğrudan hedef alması nedeniyle İsrail'in BM'nin yıllık "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna "çocuk haklarını ihlal eden bir devlet olarak eklenmesi" talebinde bulundu.

İsrail'in uluslararası birçok sözleşmeyi ihlal ettiğini belirten Ureykat, Guterres'e hitaben mektupta, "Bilginiz üzere, İsrail, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil, diğer birçok anlaşmada olduğu gibi, 4'üncü Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini açık şekilde ihlal ettiğini ve bunu sürdürdüğünü gösteren deliller var." ifadelerine yer verdi.

Ureykat, İsrail ordusundaki keskin nişancıların Gazze sınırında geçen cuma barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu, aralarında 12 ve 14 yaşlarında iki çocuğun, İsrail ordusundan yüzlerce metre uzaktayken öldürüldüğüne işaret etti.

İsrail'i, "okul ve hastahanelere saldırmasının yanı sıra öldürme, adam kaçırma ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını engelleme" gibi ihlallerle suçlayan Ureykat, İsrail'in Filistin halkının çocuklarının çocuklukları ve geleceklerini ellerinden almaya devam ettiğini ifade etti.

Ureykat son olarak, İsrail güçleri tarafından uygulanan aşağılama ve Yahudi yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılar çocukların her gün yaşadığı gerçekler olduğunu vurgulayarak, BM'nin 70 yıldan beri İsrail'in ihlallerine yönelik, elindeki bütün araçları kullanmamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 193 kişi şehit oldu

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şu ana kadar 34'ü çocuk, 3'ü kadın 193 Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında 4 bin 200'ü çocuk, bin 950'si kadın olmak üzere 5 bin 300 kişinin gerçek mermi ile yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 464 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Kudra, 15 bin 850 kişinin de plastik mermi ile yaralandığını ve çeşitli gazlardan etkilendiğini kaydetti.

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü, dünya çocuk günü, savaş suçu
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