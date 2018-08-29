'İsrail, çok sayıda suç işliyor'

Gazze'deki onlarca basın mensubu, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan kadın yazar Lema Hatır ile dayanışmak amacıyla gösteri düzenledi.

Filistinli Basın Mensupları Platformu tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde düzenlenen eyleme katılan gazeteciler, İsrail'in Filistinli gazeteci ve yazarlara yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Burada konuşan Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır el-Cemali, yazar Lema Hatır'ın 34 gün süren tahkikatın ardından hapishaneye sevk edildiğini hatırlattı.

Cemali, "İsrail, görüntüyle, haberle, makaleyle farklı medya kuruluşlarında gerçekleri haykıranları, bu yolla işgale karşı direnenleri susturmak için çok sayıda suç işliyor." dedi.

Gazetecilerin tutukluluk halinin devamının, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde doğrudan hedef alınmalarının bu suçlardan bazıları olduğunu ifade eden Cemali, İsrail'in söz konusu ihlallerini kınadıklarını belirtti.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist ve gazeteci - yazar Lema Hâtır geçen ay gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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İsrail Filistinli kadın yazarın gözaltı süresini uzattı

İsrail mahkemesi, Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hâtır'ın gözaltı süresini sekizinci kez uzattı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ofer Askeri Mahkemesi, Hâtır'ın gözaltı süresini "hukuki işlemlerin tamamlanması" gerekçesiyle 8 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist, gazeteci ve yazar Lema Hâtır 24 Temmuz'da gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Filistinli kadının İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

İsrail'den 10 saati aşan sorgu seansları

Filistin Esirler Cemiyetinin Hâtır'ın avukatı Firas Sabah'a dayandırarak yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadın yazarın ağır sorgu seanslarına maruz bırakıldığı, İsrailli sorgu memurlarının sert muamelelerine muhatap olduğu, her bir sorgu seansının 10 saati geçtiği ifade edilmişti.

Uzun sorgu seansları boyunca bir sandalyeye oturtulan Hâtır'ın, sürekli bağırma şeklinde sözlü hakarete maruz kaldığı, kadın gazeteciye bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarılmıştı.