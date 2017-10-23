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İsrail'de gösteriler devam ediyor: "Askere gitmektense ölmeye hazırız"

23 Ekim 2017, Pazartesi 23:16
Ultra-Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için Kudüs'teki bazı yolları keserek gösteri yaptı. İsrail polisi 11 Yahudi'yi gözaltına aldı.

Kudüs'te yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail polisi 11 Yahudi'yi gözaltına aldı.

Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir süredir ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.

Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudileri, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün Mea Şerim Mahallesi yakınındaki bazı yolları öğleden sonra trafiğe kapattı.

Belediye otobüsünün camını kırdılar

Yola oturan göstericiler hiçbir aracın geçmesine izin vermedi. Haredi Yahudileri, eylem sırasında bölgedeki tramvay yolunu da kesti.

Gösterilerin olduğu yoldan yürüyerek geçen bazı İsrailliler ile askerlik karşıtı eyleme katılan Haredi Yahudileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Eylemciler yoldan geçmeye çalışan bir belediye otobüsünün de camını kırdı.

"Askere gitmektense ölmeye hazırız"

Göstericiler ellerinde, İngilizce ve İbranice olarak, "Biz ve evlatlarımız Tevrat'ımıza karşı olan İsrail ordusuna katılmaktansa ölmeye hazırız" yazılı pankartlar taşıdı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir gösterici, "İsrail polisi bizi zorla askere almaya çalışıyor. Arkadaşlarımız askere gitmeyi reddettikleri için gözaltına alınıyor. Bu kabul edilemez. İsrail ordusuna asla katılmayacağız. Çünkü orduda Yahudi şeriatını yaşamamız mümkün değil. Bu nedenle gösterilerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

11 kişi gözaltına alındı

Gösteriye müdahale ederek saatlerce kapalı kalan yolları açan İsrail polisi, 11 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Polisten akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki tüm yolların tekrar trafiğe açıldığı ve eylemlerin olduğu yerlerde polisin devriye gezmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail'de son bir haftada düzenlenen askerlik karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı. 

AA

Etiketler: israil
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