İsrail'de mahkeme, iki çocuğa ikişer yıl hapis cezası verdi

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi'nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri'yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti. İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu "bıçaklama girişiminde bulundukları" iddiasıyla Kasım 2015'te tutuklamıştı. AA

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