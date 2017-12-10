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İsrail'de on binlerin katılımıyla ''yolsuzluk'' protestosu: "Defol Netanyahu"

10 Aralık 2017, Pazar 10:43
İsrail’de yaklaşık 30 bin İsrailli, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Netanyahu'yu protesto etti.

İsrail’de on binlerce kişi, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Yolsuzluk soruşturmasından polise altı kez ifade veren Netanyahu'ya karşı kitlesel gösteriler sürüyor. Geçen hafta sonu Tel Aviv'de yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto gösterisinin ardından bu hafta da on binlerce kişi, "Utanç Yürüyüşü" adını verdikleri gösteride buluştu.

"Solcu da değiliz, sağcı da değiliz, dürüstüz"

Tel Aviv'deki Rotschild Bulvarı'nda toplanan göstericiler, "Yolsuzluğa son", "Solcu da değiliz, sağcı da değiliz, dürüstüz" ve "Defol Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.

"Netanyahu'yu yolsuzluk davasından kurtarmak" için hazırlandığı eleştirilerine yol açan, polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili soruşturmalarda savcılara dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan yasa tasarısına karşı öfkelerini dile getiren kalabalık, Netanyahu'nun hapse atılması yönünde sloganlar attı. 

Geçen haftaki gösterilerin ardından Netanyahu, söz konusu yasanın devam eden davalara etki etmeyeceğini açıklayarak eleştirilere cevap vermişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında ayak sürüdüğü iddiasıyla eleştirilen Başsavcı Avichai Mendelblit'in Petah Tikva şehrindeki evinin önünde de son bir yıldır her cumartesi protesto gösterisi düzenleniyor.

İlk başlarda onlarla ifade edilen göstericilerin sayısı birkaç bine kadar çıktı.

Netanyahu, 6 kez ifade verdi

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise altı kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

AA

Etiketler: netanyahu
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