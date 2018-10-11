İsrail'de sivil silahlanma artıyor

Bireysel silah taşıma ruhsatları için başvuruda bulunan İsraillilerin sayısı, son iki ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183 oranında artış gösterdi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan tarafından başlatılan kolaylıklar üzerine İsrail toplumunda silah taşıma ruhsatları için taleplerin artışa geçtiği belirtildi.

Haberde, Bakan Erdan’ın silah taşıma ruhsatı alınmasını kolaylaştırması üzerine, iki bin 800 sivilin ruhsat için başvuruda bulunduğuna vurgu yapılarak, geçen yıla oranla ruhsat başvurusu yapanların sayısının yüzde 183 artışla rekor düzeye ulaştığı kaydedildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığının tahminlerine göre söz konusu kolaylıkla 35 bin ila 40 bin sivilin silah taşıma imkanına kavuşacağı yönündeki verilerin aktarıldığı haberde, polis ve ordu mensupları hesaba katılmaksızın, 10 bin vatandaşın yakın zamanda silah ruhsatı sahibi olacağı, böylece İsrail'deki silah ruhsatı sahiplerinin sayısının 140 bine çıkacağı ifade edildi.

Haberde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İsrail parlamentosundaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ayide Touma Süleyman’ın, “Silah taşıma ruhsatı alımının kolaylaştırılmasıyla yarım milyon insanın hayatı riske girer. Çünkü bir insanın kendini savunma iddiasıyla tetiğe basması hiç de zor değildir.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Filistinli Milletvekili Süleyman, “Halkın, özellikle de Yahudilerin, teröre karşı kendini savunma hakkı adına silahlandırılması, Arap kamuoyuna ve Filistin halkına yönelik kışkırtmayı ve saldırıyı ifade ediyor. Halka silah vermek aslında hükümetin istediği gibi her an sokak ortasında infazdır.” ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, geçen ağustos ayında, özellikle Filistinlilerin yaşadığı bölgelere ve sınır bölgelerine yakın bölgelerde yaşayan İsrail vatandaşlarına silah taşıma ruhsatı verilmesinin kolaylaştırılacağını duyurmuştu.