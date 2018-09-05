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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

05 Eylül 2018, Çarşamba 13:46
Dürzi aktivist Ferrac, "Tabii ki farklı düşünenler var, ancak Dürziler Arap'tır ve Filistinlidir. İsrail kimliği diye bir şey yoktur. Ya Yahudisin ya da Filistinlisindir." dedi.

Filistinli soydaşlarının farklı olarak kuruluşundan bu yana İsrail'e sadakatle hizmet eden Dürzi topluluğu, ırkçı Yahudi ulus devlet yasası ile "ikinci sınıf vatandaş" ilan edilmelerinin ardından Yahudi devleti ile ilişkilerini sorgulamaya başladı.

Yoğunlukla ülkenin kuzeyinde hayatlarını sürdüren, varlığını İsrail'in varlığına bağlayan Dürziler, yıllar boyunca "kan kardeşi" muamelesi göstererek, hiçbir hizmette kusur etmediği "devletleri" tarafından çıkarılan Yahudi ulus devlet yasası ile izole edilmiş bir duruma düşürüldü.

İsrail'in kendini sadece Yahudi halkının devleti olarak gören kanunu çıkarmasıyla, aralarında orduda yüksek rütbeli olarak görev yapanların da olduğu önde gelen Dürzi şahsiyetler, bundan sonra ülkedeki statülerinin ne olacağını sorgulamaya başladı.

Dürzi gençlerin zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmalarına karşı kurulan "Reddet… Halkın Seni Korur!" platformunun kurucularından Halid Ferrac ve İsrail ana muhalefeti Siyonist Blok'taki İşçi Partisi'nden Dürzi asıllı milletvekili Salih Saad, Dürzilerin durumunu değerlendirdi.

"Dürziler Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır"

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinin Rama beldesinde 1981'de dünyaya gelen Dürzi Halid Ferrac yaklaşık 20 yıldır işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor.

İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini reddeden ve bu yüzden birçok defa hapis yatan Ferrac, 2014'te bir grup Dürzi arkadaşıyla kurduğu "Reddet… Halkın Seni Korur!" platformuyla Dürzilerin İsrail'e karşı bilinçlenmesi için sivil mücadele veriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofisinin kapılarını açan Ferrac, Dürzi toplumunun Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ferrac, "Reddet… Halkın Seni Korur!" platformunun bir Filistin hareketi olduğunu belirterek, "Bu platformun ana hedefi tarihi Filistin topraklarında yaşayan Dürzileri, Filistin kimliğine geri döndürmektir." dedi.

İsrail'in "böl-yönet" politikası

İsrail'in askerlik yapan Dürzileri başta Mescid-i Aksa'nın kapıları olmak üzere askeri kontrol noktaları ve sınır bölgeleri gibi Filistinlilerle etkileşim noktalarına yerleştirdiğine dikkati çeken Ferrac, "İsrail, Dürzileri kasten bu noktalara koyuyor. Çünkü İsrail, Filistin toplumunda Dürzi algısını tahrif etmek istiyor. Halbuki Dürzi toplumu çok seslidir ve bu toplum içinde Arap-Filistin kimliğine bağlı çok insan vardır." dedi.

Ferrac, "Reddet… Halkın Seni Korur!" platformunun kurulduğu günden bu yana 300'den fazla Dürzi genci askerlik yapmama konusunda ikna ettiğine dikkati çekerek, İsrail ordusunun "işgal müessesesinin" bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin toplumunda "böl-yönet" politikasını "ustaca" uyguladığını belirten Ferrac, "İsrail, Dürzi topluluğunu ‘böl-yönet’ politikasıyla Filistin toplumundan ayırmış, 1950'lerde daha çok küçük bir topluluk iken askerliğe zorlamıştır." dedi.

 

AA

Etiketler: İsrail, Yahudi, Dürzi, kimlik
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