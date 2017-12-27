İsrail'den ABD'ye: Batı Şeria için 'işgal altında' ifadesini kullanmayın

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi belgelerde Batı Şeria için 'işgal altında' ifadesinin kullanımına son verilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk devlet başkanı olmuştu.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığından, Batı Şeria'yı işaret ederek, resmi belgelerde "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi. Dışişlerinin bu talebi reddettiği ancak "üst düzey" baskılardan dolayı konuyu yakında masaya yatırmayı kabul ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.