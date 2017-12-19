İsrail'den ABD'ye teşekkür gecikmedi!

Kudüs tasarısının BMGK'daki oylamasının ardından veto kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkür etti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısı oylaması yapıldı. Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen Kudüs tasarısı, konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edildi.

Veto kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkür etti.

FİLİSTİN VETO KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Filistin yönetimi, ABD'nin Kudüs tasarısını veto etmesine tepki göstererek, bu durumu 'uluslararası topluma saygısızlık' şeklinde niteledi.

Filistin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarının, ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD'nin vetosunu "uluslararası topluma saygısızlık" olarak gördüğünü belirtti.

"Vetonun uluslararası konsensüse, uluslararası meşru kararlarla BMGK kararlarına aykırı olduğunu, ayrıca işgalci ve saldırgan İsrail yanlısı olduğunu" vurgulayan Ebu Rudeyne, "Veto, ABD'nin yalnızlaştırılmasını artıracak. Ayrıca uluslararası toplumu kışkırtacak." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin BM'de ve tüm uluslararası kurumlarda halkının hakkını savunma çabalarına devam edeceğini kaydetti.