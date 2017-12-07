İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

Muhtemel gelişmeler için "askere hazır ol" talimatı veren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya da yeni askeri taburlar gönderme kararı aldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri varlığını arttıracağını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, "Genelkurmay düzeyinde yapılan durum değerlendirmesi neticesinde Yahudiye ve Samara'daki (Batı Şeria) askeri varlığı güçlendirmek için buraya ek taburlar gönderilmesi ve buna ilaveten gözetleme ve koruma sistemleri kurulması kararlaştırıldı. Muhtemel gelişmelere hazır olması için askerlere talimat verildi." ifadesine yer verildi. AA

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